В Ставропольском крае 21 июля пройдёт Всероссийский фестиваль парапланов

В Ставропольском крае в селе Юца Предгорного округа 21 июля впервые пройдёт Всероссийский фестиваль парапланов.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на главу Предгорного округа Николай Бондаренко.

«Мы прорабатываем все нюансы, чтобы каждому гостю и участнику было комфортно находиться на мероприятии. Вход будет бесплатным. Фестиваль планирует собрать более 2 тыс. гостей», — рассказал Бондаренко.

Фестиваль, в ходе которого в небо одновременно поднимутся более 30 участников, начнётся в 19:00.

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