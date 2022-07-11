В Ставропольском крае 21 июля пройдёт Всероссийский фестиваль парапланов

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В Ставропольском крае в селе Юца Предгорного округа 21 июля впервые пройдёт Всероссийский фестиваль парапланов.
В Ставропольском крае 21 июля пройдёт Всероссийский фестиваль парапланов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на главу Предгорного округа Николай Бондаренко.

«Мы прорабатываем все нюансы, чтобы каждому гостю и участнику было комфортно находиться на мероприятии. Вход будет бесплатным. Фестиваль планирует собрать более 2 тыс. гостей», — рассказал Бондаренко.

Фестиваль, в ходе которого в небо одновременно поднимутся более 30 участников, начнётся в 19:00.

Ранее ФАН сообщило, что в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа пройдёт форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России.

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