В Ставропольском крае 21 июля пройдёт Всероссийский фестиваль парапланов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на главу Предгорного округа Николай Бондаренко.
«Мы прорабатываем все нюансы, чтобы каждому гостю и участнику было комфортно находиться на мероприятии. Вход будет бесплатным. Фестиваль планирует собрать более 2 тыс. гостей», — рассказал Бондаренко.
Фестиваль, в ходе которого в небо одновременно поднимутся более 30 участников, начнётся в 19:00.
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