За год более 750 врачей Подмосковья бесплатно получили земельные участки

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В Московской области за время действия закона о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование врачам самых востребованных специальностей участки получили более 750 медицинских работников.
За год более 750 врачей Подмосковья бесплатно получили земельные участки
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой.

«По инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва в Подмосковье год назад была введена дополнительная мера поддержки медиков региона — предоставление земельных участков врачам в безвозмездное пользование. Новая программа «Земля врачам» позволяет привлечь в отдалённые территории области новые медицинские кадры, а также поддержать уже работающих специалистов. Мера поддержки оказалась востребованной среди медиков. Заявки на участие в льготной программе подали более 2 тыс. человек. С начала действия закона участки уже получили более 750 врачей. За шесть месяцев этого года землевладельцами стали свыше 400 медиков. Всего же в этом году землёй будут обеспечены 1 тыс. узких специалистов», — заявила Кротова.

Как сообщается, врачам 36 дефицитных специальностей, отработавшим в подмосковных медучреждениях не меньше трёх лет, в безвозмездное пользование предоставляются участки от восьми до 15 соток. Если в течение пяти лет после этого на участке появится дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области увеличат одно из пособий на детей. Соответствующий законопроект одобрили на заседании регионального заксобрания.

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