За год более 750 врачей Подмосковья бесплатно получили земельные участки

В Московской области за время действия закона о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование врачам самых востребованных специальностей участки получили более 750 медицинских работников.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой.

«По инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва в Подмосковье год назад была введена дополнительная мера поддержки медиков региона — предоставление земельных участков врачам в безвозмездное пользование. Новая программа «Земля врачам» позволяет привлечь в отдалённые территории области новые медицинские кадры, а также поддержать уже работающих специалистов. Мера поддержки оказалась востребованной среди медиков. Заявки на участие в льготной программе подали более 2 тыс. человек. С начала действия закона участки уже получили более 750 врачей. За шесть месяцев этого года землевладельцами стали свыше 400 медиков. Всего же в этом году землёй будут обеспечены 1 тыс. узких специалистов», — заявила Кротова.

Как сообщается, врачам 36 дефицитных специальностей, отработавшим в подмосковных медучреждениях не меньше трёх лет, в безвозмездное пользование предоставляются участки от восьми до 15 соток. Если в течение пяти лет после этого на участке появится дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно.

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