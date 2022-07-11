Воробьёв доложил Путину о восстановлении школ в Донбассе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о восстановлении школ в Донбассе.
Воробьёв доложил Путину о восстановлении школ в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«За нами закреплены два района. Наши ребята работают там, восстанавливаем школы. Прежде всего к 1 сентября. Мосты, дороги — чтобы сообщение было. Работаем слаженно, вместе с федеральными структурами. Считаем это тоже нашим приоритетом», — заявил Воробьёв.

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