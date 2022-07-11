Автобус с детьми из Томской области попал в ДТП

Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, трое несовершеннолетних госпитализированы, заявили в крымской прокуратуре.

«Микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за переделы проезжей части, после чего транспортное средство совершило опрокидывание в кювет с последующим переворотом», — говорится в официальном сообщении.

В автобусе было семь пассажиров, шесть из которых — дети. Троих пострадавших несовершеннолетних госпитализировали, остальным оказали медпомощь на месте.

К месту происшествия выехал прокурор Кировского района Александр Пряхин, прокуратура организовала проверку.

Ранее в Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла трёхлетняя девочка.

Её шестилетний брат госпитализирован. Также доставлены в больницу родители и взрослая пассажирка.