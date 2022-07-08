В Татарстане завели дело по факту ДТП, в результате которого погиб ребёнок

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В Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла трёхлетняя девочка.
В Татарстане завели дело по факту ДТП, в результате которого погиб ребёнок
  • © Прокуратура Республики Татарстан

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Авария произошла утром в пятницу, 8 июля, на трассе Чистополь — Нижнекамск.

По данным следствия, водитель автомобиля Lada нарушила правила дорожного движения, не пропустив на перекрёстке неравнозначных дорог внедорожник Mitsubishi.

В результате погибла девочка, находившаяся в отечественной машине. Её шестилетний брат госпитализирован. Также доставлены в больницу родители и взрослая пассажирка, передаёт inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что четыре человека госпитализированы после ДТП в Севастополе.

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