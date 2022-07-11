В Подмосковье к концу года бесплатно подведут газ к границам 115 тысяч домовладений

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о ходе реализации проекта «Социальная газификация», в рамках которого до конца года газ бесплатно подведут к границам 115 тыс. домовладений.

Об этом сообщает телеканал «360».

Согласно проекту, газопровод бесплатно подводят к границам участка, после чего жители за определённую плату могут провести трубу с газом в дом. По словам губернатора, услуга сейчас стоит около 150 тыс. рублей.

«Раньше газификация стоила для человека 1,5—2 млн в Московской области. По вашему проекту у нас в планах до конца этого года газифицировать 115 тыс. домовладений», — доложил губернатор президенту.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области состоялось очередное заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация».