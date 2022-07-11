В Подмосковье к концу года бесплатно подведут газ к границам 115 тысяч домовладений

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о ходе реализации проекта «Социальная газификация», в рамках которого до конца года газ бесплатно подведут к границам 115 тыс. домовладений.
В Подмосковье к концу года бесплатно подведут газ к границам 115 тысяч домовладений
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Согласно проекту, газопровод бесплатно подводят к границам участка, после чего жители за определённую плату могут провести трубу с газом в дом. По словам губернатора, услуга сейчас стоит около 150 тыс. рублей.

«Раньше газификация стоила для человека 1,5—2 млн в Московской области. По вашему проекту у нас в планах до конца этого года газифицировать 115 тыс. домовладений», — доложил губернатор президенту.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области состоялось очередное заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить