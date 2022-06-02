В Подмосковье рассказали о ходе проекта «Социальная газификация»

В Московской области состоялось очередное заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация».

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства энергетики.

Как отмечается, с начала программы в регионе газифицировали 1534 населённых пункта, а возможность подключиться к газу получили 48,5 тыс. жителей.

К концу 2022 года коммуникации подведут ещё к 2805 населённым пунктам области и построят 2250 км газопровода.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье выполнили 48% работ по программе социальной газификации.