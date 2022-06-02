В Подмосковье рассказали о ходе проекта «Социальная газификация»

Короткая ссылка
В Московской области состоялось очередное заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация».
В Подмосковье рассказали о ходе проекта «Социальная газификация»
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства энергетики.

Как отмечается, с начала программы в регионе газифицировали 1534 населённых пункта, а возможность подключиться к газу получили 48,5 тыс. жителей.

К концу 2022 года коммуникации подведут ещё к 2805 населённым пунктам области и построят 2250 км газопровода.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье выполнили 48% работ по программе социальной газификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить