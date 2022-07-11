В Татарстане ужесточат контроль на водных объектах из-за несчастных случаев

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ужесточить контроль на водных объектах региона из-за несчастных случаев с детьми.
В Татарстане ужесточат контроль на водных объектах из-за несчастных случаев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

На совещании в республиканском кабмине Минниханов напомнил, что за неделю в регионе погибли восемь человек, в том числе четыре ребёнка.

«В связи с этим главам муниципальных образований совместно с подразделениями МЧС следует взять на контроль места отдыха граждан на водных объектах, особенно неорганизованные места для купания. Также следует усилить профилактическую работу с населением в целях предотвращения происшествий на воде», — отметил глава республики.

С похожим призывом выступил врио Кировской области Александр Соколов, передаёт progorod43. Он сообщил, что в регионе выросло число несчастных случаев на водоёмах.

«Жарко, люди идут купаться, а места не оборудованы. Обращаюсь к главам: нужны оборудованные и контролируемые места купания. Если их нет, люди идут в воду там, где привыкли, и иногда это заканчивается трагедией», — сказал Соколов.

В частности, в Котельниче 7 и 10 июля утонули дети.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области проводят проверку по факту гибели двух девочек на реке Урал.

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