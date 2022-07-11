В Оренбургской области начали проверку по факту гибели двух детей на реке

Короткая ссылка
В Оренбургской области проводят проверку по факту гибели двух девочек на реке Урал.
В Оренбургской области начали проверку по факту гибели двух детей на реке
  • © Департамент ПБ и ГЗ Оренбургской области

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Илекского района.

Инцидент произошёл днём 10 июля в селе Илек.

«На место выехал прокурор Илекского района Эльдар Ташимов. Прокурору района предстоит проанализировать причины и обстоятельства происшествия, оценить качество организации и проведения профилактической работы с населением органами местного самоуправления, учреждениями образования и ответственными контролирующими ведомствами», — заявили в ведомстве.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» эксперт по безопасности Катерина Собкалова рассказала, что нужно учесть при подготовке детей к походу в лес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить