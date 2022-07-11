В Оренбургской области начали проверку по факту гибели двух детей на реке

В Оренбургской области проводят проверку по факту гибели двух девочек на реке Урал.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Илекского района.

Инцидент произошёл днём 10 июля в селе Илек.

«На место выехал прокурор Илекского района Эльдар Ташимов. Прокурору района предстоит проанализировать причины и обстоятельства происшествия, оценить качество организации и проведения профилактической работы с населением органами местного самоуправления, учреждениями образования и ответственными контролирующими ведомствами», — заявили в ведомстве.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» эксперт по безопасности Катерина Собкалова рассказала, что нужно учесть при подготовке детей к походу в лес.