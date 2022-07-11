Из Ижевска в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В составе груза — 42 т различных продуктов. Гумпомощь доставят в Донский спасательный центр МЧС России, после чего отправят в Донбасс.
Тем временем в гуманитарном центре «Единой России» в Херсоне рассказали, что продукты и медикаменты начали поступать в отдалённые районы области, передаёт ФАН. В частности, помощь поступила в Белозерский район.
Ранее сообщалось, что из Башкирии в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи.