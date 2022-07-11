Из Ижевска в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи

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Из Ижевска в Донецкую и Луганскую народные республики отправили ещё одну партию гуманитарной помощи.
Из Ижевска в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В составе груза — 42 т различных продуктов. Гумпомощь доставят в Донский спасательный центр МЧС России, после чего отправят в Донбасс.

Тем временем в гуманитарном центре «Единой России» в Херсоне рассказали, что продукты и медикаменты начали поступать в отдалённые районы области, передаёт ФАН. В частности, помощь поступила в Белозерский район.

Ранее сообщалось, что из Башкирии в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи.

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