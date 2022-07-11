Премьер Мишустин заявил о планах создания в России федерального реестра долгостроев

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах создания в России федерального реестра долгостроев.

Об этом он рассказал в ходе совещания с вице-премьерами.

«Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — цитирует ТАСС главу правительства.

Как сообщил телеканал «360», ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время заседания регионального правительства заявил, что в регионе на 50% выросли темпы строительства. За 2022 год ввели в эксплуатацию более 7,7 млн кв. м жилья.

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