Воробьёв рассказал о росте темпов строительства в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время заседания регионального правительства заявил, что в регионе на 50% выросли темпы строительства. За 2022 год ввели в эксплуатацию более 7,7 млн кв. м жилья.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Что касается базовых отраслей, промышленное производство у нас выросло почти на 6%, а вот строительство — на 50%. Очень серьёзная цифра роста. И это не только жильё, строительство многоквартирных домов, микрорайонов. Это большая лепта социальных объектов, а также всё, что касается инфраструктуры», — сказал Воробьёв.

По сообщениям «Радио 1», губернатор также отметил, что темпы ввода жилья за период с января по июнь превышают прошлогодние показатели в два раза.

И здесь основную лепту внесло индивидуальное жилищное строительство — это 5,3 млн кв. м, добавил Воробьёв.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о повышенном интересе инвесторов к градостроительным проектам в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).