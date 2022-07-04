Воробьёв рассказал о росте темпов строительства в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Что касается базовых отраслей, промышленное производство у нас выросло почти на 6%, а вот строительство — на 50%. Очень серьёзная цифра роста. И это не только жильё, строительство многоквартирных домов, микрорайонов. Это большая лепта социальных объектов, а также всё, что касается инфраструктуры», — сказал Воробьёв.
По сообщениям «Радио 1», губернатор также отметил, что темпы ввода жилья за период с января по июнь превышают прошлогодние показатели в два раза.
И здесь основную лепту внесло индивидуальное жилищное строительство — это 5,3 млн кв. м, добавил Воробьёв.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о повышенном интересе инвесторов к градостроительным проектам в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).