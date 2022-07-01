Бочкарёв рассказал об интересе инвесторов к градостроительным проектам в ТиНАО
- РИА Новости
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«Новые округа по праву считаются драйверами экономического развития всей столицы. Территории, обеспеченные инженерными сетями и транспортной инфраструктурой, стабильно вызывают интерес у частного бизнеса. В целом сегодня инвесторы в два раза охотнее вкладывают средства в проекты Новой Москвы, нежели в старые округа», — сообщил Бочкарёв.
Он отметил, что за десять лет в развитие Новой Москвы вложено 2,4 трлн рублей из внебюджетных источников, 600 млн — из бюджета города.
«По предварительным прогнозам, к 2035 году объём инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 трлн рублей. При этом только 20% составят средства бюджета города, а ещё 80% — средства инвесторов», — сказал Бочкарёв.
По его словам, новые округа активно развиваются, и с 2012 года там построили более 20 млн кв. м жилья, более 330 км дорог, восемь станций метро, более 100 социальных объектов.