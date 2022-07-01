Бочкарёв рассказал об интересе инвесторов к градостроительным проектам в ТиНАО

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о повышенном интересе инвесторов к градостроительным проектам в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).
Бочкарёв рассказал об интересе инвесторов к градостроительным проектам в ТиНАО
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Новые округа по праву считаются драйверами экономического развития всей столицы. Территории, обеспеченные инженерными сетями и транспортной инфраструктурой, стабильно вызывают интерес у частного бизнеса. В целом сегодня инвесторы в два раза охотнее вкладывают средства в проекты Новой Москвы, нежели в старые округа», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что за десять лет в развитие Новой Москвы вложено 2,4 трлн рублей из внебюджетных источников, 600 млн — из бюджета города.

«По предварительным прогнозам, к 2035 году объём инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 трлн рублей. При этом только 20% составят средства бюджета города, а ещё 80% — средства инвесторов», — сказал Бочкарёв.

По его словам, новые округа активно развиваются, и с 2012 года там построили более 20 млн кв. м жилья, более 330 км дорог, восемь станций метро, более 100 социальных объектов.

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