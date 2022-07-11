На станции метро «Киевская» в Москве произошло задымление

На станции московского метро «Киевская» произошло задымление. Пассажиры в безопасности, поезда следуют по графику.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

«Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничто не угрожает», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщается, в служебном помещении на станции «Киевская» было обнаружено задымление, которое ликвидируют специалисты метро и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Москве проводит проверку по факту гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево.