Прокуратура в Москве проводит проверку из-за гибели мужчины в результате падения дерева

Прокуратура в Москве проводит проверку по факту гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«10 июля на Украинском бульваре на мужчину упало дерево. Он погиб на месте. Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за непогоды и её последствий один человек погиб и ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.