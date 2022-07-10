Прокуратура в Москве проводит проверку из-за гибели мужчины в результате падения дерева

Короткая ссылка
Прокуратура в Москве проводит проверку по факту гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево.
Прокуратура в Москве проводит проверку из-за гибели мужчины в результате падения дерева
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«10 июля на Украинском бульваре на мужчину упало дерево. Он погиб на месте. Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за непогоды и её последствий один человек погиб и ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить