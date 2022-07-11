Губернатор: в Курской области формируется батальон для поддержки участников спецоперации

В Курской области формируется батальон материально-технического обеспечения «Сейм» для поддержки решения задач специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Курской области Романа Старовойта, сделанное им в ходе оперативного совещания.

«В ближайшее время батальон будет сформирован. Это станет существенной помощью для выполнения поставленных задач в ходе специальной военной операции», — сказал Старовойт.

Ранее сообщалось, что в Курской области начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов, который будет заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона.