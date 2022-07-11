Губернатор: в Курской области формируется батальон для поддержки участников спецоперации
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Курской области Романа Старовойта, сделанное им в ходе оперативного совещания.
«В ближайшее время батальон будет сформирован. Это станет существенной помощью для выполнения поставленных задач в ходе специальной военной операции», — сказал Старовойт.
Ранее сообщалось, что в Курской области начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов, который будет заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона.