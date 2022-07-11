Совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на 15 июля

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Совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты российского парламента на пятницу, 15 июля. Об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на 15 июля
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

Отмечается, что совет решил назначить заседание Госдумы на полдень, а утром перед ним ещё раз провести заседание Совета Думы. 

«[Совет Думы принял] решение провести пленарное заседание в пятницу в 12:00 мск, в 10:00 мск — Совет Думы», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что комитеты в течение недели будут заниматься подготовкой своих предложений по включению законопроектов в повестку.

Ранее стало известно, что Совет Государственной думы соберётся 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседания палаты 15-го числа.

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