Совет Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на 15 июля
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Отмечается, что совет решил назначить заседание Госдумы на полдень, а утром перед ним ещё раз провести заседание Совета Думы.
«[Совет Думы принял] решение провести пленарное заседание в пятницу в 12:00 мск, в 10:00 мск — Совет Думы», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что комитеты в течение недели будут заниматься подготовкой своих предложений по включению законопроектов в повестку.
Ранее стало известно, что Совет Государственной думы соберётся 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседания палаты 15-го числа.