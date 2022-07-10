Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

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Совет Государственной думы соберётся 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, сообщается в Telegram-канале Думы.
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля
  • РИА Новости

Уточняется, что заседание состоится в 10:00 по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

«Один из вопросов повестки совета — проведение в соответствии со ст. 14 (ч. «д») регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внеочередное заседание вызвано необходимостью решить требующие неотложного решения вопросы.

«В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — отмечается в сообщении.

Ранее Володин сообщил, что в законотворческом портфеле Госдумы — 1275 законопроектов, 896 из них готовят к рассмотрению в первом чтении.

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