В России госпитализировали 634 пациента с коронавирусом за сутки
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Всего за 24 часа выявлено 3097 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 3398.
За сутки умерли 38 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 39 заболевших.
Также за сутки выздоровели 2296 человек, накануне — 2496.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.