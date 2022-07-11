В России госпитализировали 634 пациента с коронавирусом за сутки

За сутки в России госпитализировали 634 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 748 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

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Всего за 24 часа выявлено 3097 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 3398. За сутки умерли 38 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 39 заболевших. Также за сутки выздоровели 2296 человек, накануне — 2496. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.