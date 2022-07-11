Electrolux Professional заявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту

Шведская компания Electrolux Professional заявила о передаче своего бизнеса в России местному менеджменту.

Заявление цитирует ТАСС.

Отмечается, что компания пришла к выводу, что не может продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации, в связи с чем прекращает свою деятельность в стране.

«Таким образом, Electrolux Professional передаёт свою деятельность в России местному менеджменту», — отметили в шведской компании.

Ранее французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric сообщила о решении продать свой бизнес в России и Белоруссии российскому менеджменту. Новая компания будет называться Systeme Electric.