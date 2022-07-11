Глава Камчатки объявил строгий выговор заявившему о «ненужных туристах» министру

Короткая ссылка
Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил написавшему пост о ненужных региону бюджетных туристах министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову строгий выговор.

«По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову», — приводит РИА Новости слова Солодова в рамках оперативного совещания правительства региона.

По его словам, выговор объявлен за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев высказался о популярности автотуризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить