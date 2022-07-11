Глава Камчатки объявил строгий выговор заявившему о «ненужных туристах» министру

Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил написавшему пост о ненужных региону бюджетных туристах министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову строгий выговор.

«По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову», — приводит РИА Новости слова Солодова в рамках оперативного совещания правительства региона.

По его словам, выговор объявлен за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях.

Ранее коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев высказался о популярности автотуризма.