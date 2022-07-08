Коммерческий директор Исаев высказался о популярности автотуризма

Коммерческий директор bronevik.com Алексей Исаев высказался о популярности автотуризма.

«Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Минск, Адлер, Сочи — самые популярные направления в этом году. Сейчас очень стало востребованным то, куда можно доехать на машине, особенно на майские праздники. Тогда Казань была номер один, не Москва и Питер», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, россияне стали больше знать историю, локальную культуру, потому что больше путешествуют.

Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.