Один человек погиб при столкновении гидроцикла с тюбингом в Омске
«В акватории реки Иртыш в Омске произошло столкновение буксируемого маломерным судном надувного водного баллона с водным мотоциклом, в результате чего 22-летний молодой человек, находящийся на надувном баллоне, скончался на месте», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что водитель гидроцикла скрылся с места происшествия.
8 июля 2020 года в результате столкновения двух катеров в акватории Воронежского водохранилища пострадали четыре человека.