Один человек погиб при столкновении гидроцикла с тюбингом в Омске

Один человек погиб в результате столкновения гидроцикла с тюбингом на реке Иртыш в Омске, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В акватории реки Иртыш в Омске произошло столкновение буксируемого маломерным судном надувного водного баллона с водным мотоциклом, в результате чего 22-летний молодой человек, находящийся на надувном баллоне, скончался на месте», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что водитель гидроцикла скрылся с места происшествия.

8 июля 2020 года в результате столкновения двух катеров в акватории Воронежского водохранилища пострадали четыре человека.