СК возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного теплохода в Татарстане

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту затопления прогулочного теплохода на Волге в Казани.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

«По факту затопления прогулочного теплохода регистрационный номер АА2209 возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК России (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — говорится в заявлении.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, готовят к назначению ряд экспертиз.

Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России заявило, что в Татарстане затонул прогулочный теплоход.