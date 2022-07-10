СК возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного теплохода в Татарстане

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту затопления прогулочного теплохода на Волге в Казани.
СК возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного теплохода в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба управления.

«По факту затопления прогулочного теплохода регистрационный номер АА2209 возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК России (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — говорится в заявлении.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, готовят к назначению ряд экспертиз.

Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России заявило, что в Татарстане затонул прогулочный теплоход.

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