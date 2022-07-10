В Ростовской области горят хозпостройки и сухая растительность в СНТ «Весна»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«Поступило сообщение о горении сухой растительности на хуторе Октябрьский, СНТ «Весна». В 14:43 мск пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м», — отметили в МЧС.
К тушению пожара привлечены 49 человек, задействовано 13 единиц техники.
Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о ситуации с природными пожарами.