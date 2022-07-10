В Ростовской области горят хозпостройки и сухая растительность в СНТ «Весна»

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В МЧС заявили, что сухая растительность и хозпостройки горят в Родионово-Несветайском районе Ростовской области на площади 4 тыс. кв. м.
В Ростовской области горят хозпостройки и сухая растительность в СНТ «Весна»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Поступило сообщение о горении сухой растительности на хуторе Октябрьский, СНТ «Весна». В 14:43 мск пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м», — отметили в МЧС.

К тушению пожара привлечены 49 человек, задействовано 13 единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о ситуации с природными пожарами.

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