В ЯНАО рассказали о ситуации с природными пожарами
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального департамента природных ресурсов.
По данным на 8 июля, на территории ЯНАО действуют шесть природных пожаров на общей площади 55,8 га.
«Из них локализован один на площади 4 га, в тушении задействованы 98 человек с лесопожарным снаряжением и автомобильной техникой», — заявили в ведомстве.
С начала пожароопасного сезона в округе зафиксировали 139 природных возгораний, передаёт «Ямал 1».
Ранее сообщалось, что на Кубани ввели ограничения для граждан из-за четвёртого класса пожароопасности.