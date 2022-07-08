В ЯНАО рассказали о ситуации с природными пожарами

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В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о ситуации с природными пожарами.
В ЯНАО рассказали о ситуации с природными пожарами
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального департамента природных ресурсов.

По данным на 8 июля, на территории ЯНАО действуют шесть природных пожаров на общей площади 55,8 га.

«Из них локализован один на площади 4 га, в тушении задействованы 98 человек с лесопожарным снаряжением и автомобильной техникой», — заявили в ведомстве.

С начала пожароопасного сезона в округе зафиксировали 139 природных возгораний, передаёт «Ямал 1».

Ранее сообщалось, что на Кубани ввели ограничения для граждан из-за четвёртого класса пожароопасности.

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