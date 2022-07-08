На Кубани ввели ограничения для граждан из-за четвёртого класса пожароопасности

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Минприроды Краснодарского края ввело ограничение пребывания граждан в лесах с 7 по 27 июля в связи с пожароопасной обстановкой.
На Кубани ввели ограничения для граждан из-за четвёртого класса пожароопасности
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС

Об этом пишет «Кубань 24».

Из-за действующего на Кубани четвёртого класса пожарной опасности ведомство, в частности, запретило въезд в леса на транспорте.

Вместе с тем в лесах запретили использование открытого огня в хвойных молодняках, на гарях, участках повреждённого леса, в местах с подсохшей травой и так далее.

Ранее URA.RU сообщило, что в некоторых районах Урала объявили высокую пожарную опасность. 

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