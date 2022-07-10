Самолёт рейса Москва — Ереван совершил экстренную посадку в Самаре
- РИА Новости
«Сегодня ночью в отдел полиции поступило сообщение об агрессивном поведении одного из пассажиров авиалайнера, следовавшего из Москвы в Ереван. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной посадке в Самаре», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с другими пассажирами и нецензурно выражался.
Правонарушителя задержали и доставили в дежурную часть Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте. На него составили протоколы об административных правонарушениях.
Ранее стало известно, что с сентября 2022 года экипажи самолётов российских авиалиний смогут применять к авиадебоширам пластиковые наручники и нейлоновые ремни.