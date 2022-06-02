Экипажи самолётов с сентября смогут применять к авиадебоширам пластиковые наручники

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С сентября 2022 года экипажи самолётов российских авиалиний смогут применять к авиадебоширам пластиковые наручники и нейлоновые ремни.
Экипажи самолётов с сентября смогут применять к авиадебоширам пластиковые наручники
  • Gettyimages.ru

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как напоминает РИА Новости, в документе содержится перечень спецсредств сдерживания, которые размещены на борту воздушного судна. Среди них пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

Постановление вступает в силу с 1 сентября, действует до 1 сентября 2028 года.

В январе Минтранс предложил оснастить самолёты пластиковыми наручниками для сдерживания дебоширов.

Как напомнило ведомство, российские авиакомпании во время полётов регулярно фиксируют случаи «нападения и физического воздействия пассажиров» на бортпроводников и других пассажиров.

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