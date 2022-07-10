В ЛДПР предложили изменить термин «президент» на «глава государства» или «правитель»

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Депутаты из думской фракции ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель» или «глава государства», пока иностранное слово «не укоренилось окончательно», сообщает РИА Новости.
В ЛДПР предложили изменить термин «президент» на «глава государства» или «правитель»
  • РИА Новости

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США и много позже расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». И то, и другое понятнее русскому уху», — сказали агентству в пресс-службе фракции.

Там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, однако он не был учтён.

В партии подчеркнули, что президент 1991 года и президент нынешний — «это два разных по статусу лица», так как Бориса Ельцина в 1991 году «избрали по ещё Конституции РСФСР», а сегодня глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году.

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