В ЛДПР предложили изменить термин «президент» на «глава государства» или «правитель»

Депутаты из думской фракции ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель» или «глава государства», пока иностранное слово «не укоренилось окончательно», сообщает РИА Новости.

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США и много позже расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». И то, и другое понятнее русскому уху», — сказали агентству в пресс-службе фракции.

Там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, однако он не был учтён.

В партии подчеркнули, что президент 1991 года и президент нынешний — «это два разных по статусу лица», так как Бориса Ельцина в 1991 году «избрали по ещё Конституции РСФСР», а сегодня глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году.