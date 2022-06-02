В Кремле заявили об отсутствии обсуждений по вопросу возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни не стоит на повестке дня в Кремле.

«Такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал Песков.

Так он прокомментировал идею лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможности проведения референдума о возвращении смертной казни.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал мнение, что данная инициатива нереализуема, поскольку таким способом этот вопрос решить нельзя.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.