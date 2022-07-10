РИА Новости: легкомоторный самолёт экстренно сел в Подмосковье
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Произошла экстренная посадка легкомоторного самолёта Let L-410 Turbolet в связи с неисправностью правого двигателя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находилось 19 человек.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб.
19 июня стало известно, что по факту крушения легкомоторного самолёта под Тверью, в результате чего пострадали два человека, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.