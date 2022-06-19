Под Тверью разбился легкомоторный самолёт

По факту крушения легкомоторного самолёта под Тверью, в результате чего пострадали два человека, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«18 июня 2022 года, в вечернее время, пилот и он же собственник воздушного судна Zlin 142 при попытке сымитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования не справился с управлением, в результате чего самолёт совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржев», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате инцидента пилот и пассажир получили телесные травмы. Пострадавшие госпитализированы.