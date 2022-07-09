Самолёт рейса Сочи — Омск приземлился в Уфе после подачи сигнала тревоги

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Пассажирский Boeing рейса Сочи — Омск совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы после того, как подал сигнал тревоги в полёте.

Как сообщил ранее ТАСС источник в авиационных службах, сквок был подан в небе над Казахстаном. При этом курс и высота полёта оставались неизменными.

«Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолёт Airbus, следующий рейсом Санкт-Петербург — Сочи, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Казахстана. 

По данным источника, самолёт снизился до 6,5 тыс. м, а затем стал набирать высоту.

Позже Airbus благополучно приземлился в аэропорту Сочи.

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