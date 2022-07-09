Самолёт рейса Сочи — Омск приземлился в Уфе после подачи сигнала тревоги
Как сообщил ранее ТАСС источник в авиационных службах, сквок был подан в небе над Казахстаном. При этом курс и высота полёта оставались неизменными.
«Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что самолёт Airbus, следующий рейсом Санкт-Петербург — Сочи, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Казахстана.
По данным источника, самолёт снизился до 6,5 тыс. м, а затем стал набирать высоту.
Позже Airbus благополучно приземлился в аэропорту Сочи.