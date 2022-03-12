ТАСС: летевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолёт подал сигнал тревоги над Казахстаном

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Самолёт Airbus, следующий рейсом Санкт-Петербург — Сочи, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
ТАСС: летевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолёт подал сигнал тревоги над Казахстаном
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  • © rudolfgeiger

«Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи подал сквок general emergency (сигнал тревоги. — RT) над Казахстаном, он следует в аэропорт назначения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что самолёт снизился до 6,5 тыс. м, в данный момент воздушное судно набирает высоту.

В феврале стало известно, что два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в районе населённого пункта Северные Коряки.

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