Кобылкин высказался о перспективах строительства Северного широтного хода

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Председатель комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин высказался о перспективах строительства Северного широтного хода в ЯНАО.
Кобылкин высказался о перспективах строительства Северного широтного хода
  • © пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ

«Наиболее значимый проект — Северный широтный ход. Над ним Дмитрий Артюхов плотно трудится, и у меня абсолютная уверенность есть, что проект заработает и по аналогии другие субъекты в своей портовой инфраструктуре будут развивать железнодорожную сеть, тем самым разогревая Севморпуть как зимнюю дорогу, чтобы лёд не замерзал и 12 месяцев мы ходили», — заявил он в беседе с «Ямал 1».

По его словам, это неизбежный путь.

Ранее Кобылкин назвал нацпроект «Экология» одним из самых сложных.

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