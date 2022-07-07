Депутат Кобылкин назвал нацпроект «Экология» одним из самых сложных

Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин назвал нацпроект «Экология» одним из самых сложных.

«Нацпроект «Экология» — один из самых сложных. Он включал в себя и НДТ — наилучшие доступные технологии, комплексные решения развития. В этой цепочке в конце всего стояла продолжительность жизни человека — улучшение качества воздуха, воды. Это большая ответственность. На мой взгляд, у нас всё сложилось, мы не ошиблись на старте. И сегодня нацпроект живёт», — заявил он в беседе с «Ямал 1».

Как отметил Кобылкин, в силу определённых обстоятельств сроки исполнения проекта меняются.

«А так, в принципе, целевые показатели будут достигнуты», — добавил он.

Ранее российский боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с телеканалом «360» объяснил, для чего необходимо запретить на Байкале продажу пластиковой посуды и пакетов.