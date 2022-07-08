Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA для защиты прав россиян

Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с компанией IKEA по делу о защите прав потребителей.

«Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с компанией IKEA... Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», — говорится в сообщении в Telegram.

В ведомстве напомнили, что, согласно закону «О защите прав потребителей», российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортёров или продавцов.

Ранее в IKEA сообщили о временной приостановке онлайн-распродажи в России.

Как сообщили «Известия», «Общественная потребительская инициатива» подала в суд иск против компании IKEA за нарушение гарантийных прав потребителей.

Отмечается, что в связи с уходом бренда из России покупатели лишаются возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров.