Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA для защиты прав россиян
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«Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с компанией IKEA... Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», — говорится в сообщении в Telegram.
В ведомстве напомнили, что, согласно закону «О защите прав потребителей», российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортёров или продавцов.
Ранее в IKEA сообщили о временной приостановке онлайн-распродажи в России.
Как сообщили «Известия», «Общественная потребительская инициатива» подала в суд иск против компании IKEA за нарушение гарантийных прав потребителей.
Отмечается, что в связи с уходом бренда из России покупатели лишаются возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров.