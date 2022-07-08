В IKEA заявили о временной приостановке онлайн-распродажи в России

В компании IKEA сообщили о временной приостановке онлайн-распродажи в России.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится в заявлении.

Помимо соответствующей надписи, на сайте больше нет никакого работающего функционала.

Ранее сообщалось, что IKEA ввела ограничения при заказе товаров на онлайн-распродаже через форму заявок.