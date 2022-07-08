Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить внутренний рынок страны всеми базовыми продуктами питания.

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряжённая», — отметил Путин.

По его словам, поэтому в первую очередь необходимо обеспечить внутренний, российский рынок всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов.

Путин: Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что российским гражданам не грозят проблемы с голодом.

Как сообщалось, рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.