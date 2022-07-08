Путин: Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить внутренний рынок страны всеми базовыми продуктами питания.
Путин: Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряжённая», — отметил Путин.

По его словам, поэтому в первую очередь необходимо обеспечить внутренний, российский рынок всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов.

  • Путин: Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что российским гражданам не грозят проблемы с голодом.

Как сообщалось, рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить