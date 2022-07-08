Путин заявил, что виды на урожай в России в целом хорошие

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Президент России Владимир Путин заявил, что виды на урожай в стране в целом хорошие.
Путин заявил, что виды на урожай в России в целом хорошие
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Ageev

«К числу базовых отраслей, безусловно, относится отрасль сельхозпроизводства. Эта сфера демонстрирует в последние годы очень хорошие качества, темпы развития. И на юге уже началась уборочная кампания. Виды на урожай в целом хорошие», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

  • Путин заявил, что виды на урожай в России в целом хорошие

Ранее Минсельхоз России заявил, что экспорт зерна из страны в 2021/2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, включая 30,7 млн т пшеницы.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.

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