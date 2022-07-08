Кандидат медицинских наук Никулин рассказал о симптомах солнечного удара

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Кандидат медицинских наук, медицинский директор научно-лабораторного комплекса Chromolab Борис Никулин рассказал о симптомах солнечного удара.
Кандидат медицинских наук Никулин рассказал о симптомах солнечного удара
  • Legion-Media
  • © Anna Koldunova

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» он заявил, что в соответствующий перечень входит высокая температура, жажда, отсутствие потоотделения, учащение дыхания, пульсирующая головная боль.

Как отметил Никулин, скорую помощь в таких ситуациях лучше вызвать сразу. Пострадавшего желательно перенести в тень или прохладное помещение.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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