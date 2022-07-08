Совфед дал банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

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Совфед одобрил закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.
Совфед дал банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Как пишет РИА Новости, согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии.

Уточняется, что её размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Госдума приняла данный законопроект 6 июля.

Отмечается, что изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию на валютном рынке.

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