Совфед дал банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
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Как пишет РИА Новости, согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии.
Уточняется, что её размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.
Госдума приняла данный законопроект 6 июля.
Отмечается, что изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию на валютном рынке.