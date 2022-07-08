Совфед дал банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Совфед одобрил закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

Как пишет РИА Новости, согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии.

Уточняется, что её размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Госдума приняла данный законопроект 6 июля.

Отмечается, что изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию на валютном рынке.