Аналитики: в России число вакансий в сфере IT снизилось на треть в июне

Руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рассказала, что в конце июня 2022 года количество вакансий для IT-специалистов в России снизилось на 33% по сравнению с периодом середины февраля.

Об этом пишет «Газета.Ru».

«В конце июня вакансий для IT-специалистов стало на треть меньше, чем в середине февраля. Однако сегодня наблюдается рост спроса на молодых IT-специалистов со знанием Data Science, Data Аnalyst, Machine Learning, Big Data. Рост таких вакансий с апреля по июнь 2022 года составил 51%, а общее количество восстановилось до почти 1 тыс. после небольшой просадки в марте-апреле», — отметила Святицкая.

Она добавила, что средняя предлагаемая зарплата IT-специалисту в России на конец июня составила 76 тыс. рублей, что на 3 тыс. выше, чем в феврале.

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