Минэнерго России рассчитывает на сохранение добычи и экспорта угля на уровне прошлого года

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Глава департамента угольной промышленности Минэнерго России Пётр Бобылев заявил, что министерство рассчитывает на сохранение объёмов добычи и экспорта угля в 2022 году на уровне 2021-го.
Минэнерго России рассчитывает на сохранение добычи и экспорта угля на уровне прошлого года
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«В любом случае и по добыче, и по экспорту мы очень рассчитываем выйти на уровень прошлого года, хотя есть опасения, что мы определённый процент не доберём, но не десятки процентов. Но, с другой стороны, впереди ещё целое полугодие, посмотрим, что будет через квартал. Я думаю, что ближайшие несколько месяцев будут показательными», — цитирует его ТАСС.

В мае эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов прокомментировал ситуацию с поставками угля в ЕС и Японию.

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