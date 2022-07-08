Минэнерго России рассчитывает на сохранение добычи и экспорта угля на уровне прошлого года
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«В любом случае и по добыче, и по экспорту мы очень рассчитываем выйти на уровень прошлого года, хотя есть опасения, что мы определённый процент не доберём, но не десятки процентов. Но, с другой стороны, впереди ещё целое полугодие, посмотрим, что будет через квартал. Я думаю, что ближайшие несколько месяцев будут показательными», — цитирует его ТАСС.
В мае эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов прокомментировал ситуацию с поставками угля в ЕС и Японию.