В Воронежской области из-за жары объявили чрезвычайную пожарную опасность

Спасатели объявили с 9 июля в Воронежской области штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.

«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях». С 9 июля 2022 года по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса», — говорится в заявлении регионального отделения МЧС.

Отмечается, что на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров, перехода огня на дома, хозяйственные постройки и другие объекты.

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