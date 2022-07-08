В Воронежской области из-за жары объявили чрезвычайную пожарную опасность

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Спасатели объявили с 9 июля в Воронежской области штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
В Воронежской области из-за жары объявили чрезвычайную пожарную опасность
  • globallookpress.com
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«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях». С 9 июля 2022 года по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса», — говорится в заявлении регионального отделения МЧС.

Отмечается, что на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров, перехода огня на дома, хозяйственные постройки и другие объекты. 

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, когда в Москве спадёт жара.

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