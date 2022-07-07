Синоптик Тишковец рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни.

«В предстоящие выходные снова придёт жара. Ночью будет в среднем +13…+18 °С, днём — +25…+30 °С. Возможны короткие дожди с грозами», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на следующей неделе ожидается понижение температурного фона до комфортных значений — до +12...+17 °С ночью и+20...+26 °С — днём.

«То есть дышать станет полегче», — заключил Тишковец.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, когда в Москве спадёт жара.