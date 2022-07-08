Лесные пожары на площади более 600 га тушат в Иркутской области

Пресс-служба правительства Иркутской области заявила, что спасатели в настоящий момент тушат в регионе восемь пожаров на площади более 600 га.

«На утро 8 июля в лесном фонде в Иркутской области действует три пожара на площади 219 га, все в Катангском районе... Полностью локализовано пять пожаров на площади 404,5 га: по два — в Усть-Илимском и Катангском районах, один — в Ольхонском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из пожаров находится в зоне космического мониторинга в 60 км от населённого пункта Наканно на границе с Якутией. Угрозы населению и объектам экономики он не представляет.

В тушении лесных пожаров 7 июля было задействовано 379 человек, 21 единица наземной техники и вертолёт МЧС России с водосливным устройством.

Ранее портал «Новый Севастополь» сообщал, что на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.