В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами.

«На территории региона введён режим чрезвычайной ситуации», — заявил он в ходе совещания.

Дягтерёв отметил, что в шести муниципальных районах сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами, а также призвал сотрудников экстренных служб принять меры по недопущению угрозы жизни людей и функционирования объектов экономики.

Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введён в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами. 

Как сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.

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