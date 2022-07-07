В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами.

«На территории региона введён режим чрезвычайной ситуации», — заявил он в ходе совещания.

Дягтерёв отметил, что в шести муниципальных районах сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами, а также призвал сотрудников экстренных служб принять меры по недопущению угрозы жизни людей и функционирования объектов экономики.

Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введён в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами.

Как сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.