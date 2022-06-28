В Якутии введён режим ЧС в связи с пожарами

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Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введён в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами. Указ подписал глава региона Айсен Николаев.

«Несмотря на то что лесных пожаров сейчас в несколько раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года, в целях мобилизации ресурсов для подготовки к пику пожароопасности я принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики», — написал Николаев в своём Telegram-канале.

По его словам, на данный момент высокий класс пожароопасности установлен в десяти районах республики.

Он отметил, что погодные условия в регионе становятся хуже.

Ранее сообщалось, что в Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях Центрального федерального округа России ожидается введение четвёртого уровеня пожарной опасности из-за высокой температуры воздуха и отсутствия обильных осадков.

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